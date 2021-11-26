Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 13:00

Для строительства 26 медучреждений на Ставрополье направили 420 млн рублей

Возведение поликлиник и амбулаторий провели в 12 округах региона
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В 2021 году на строительство 26 новых медучреждений в 12 округах и муниципалитетах Ставропольского края выделили 420 миллионов рублей. Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Строительство новых медицинский учреждений - важная задача для региона, поэтому мы регулярно следим за ходом строительства всех объектов, общаемся с подрядчиками, - рассказал глава министерства строительства Валерий Савченко.

Программа развития первичного звена здравоохранения реализуется уже пять лет. За это время построили новые поликлиники и амбулатории, провели капитальный ремонт в медучреждениях, оборудовали кабинеты, закупили автомобили и т.д.