Для строительства 26 медучреждений на Ставрополье направили 420 млн рублей

В 2021 году на строительство 26 новых медучреждений в 12 округах и муниципалитетах Ставропольского края выделили 420 миллионов рублей. Работы прошли по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Строительство новых медицинский учреждений - важная задача для региона, поэтому мы регулярно следим за ходом строительства всех объектов, общаемся с подрядчиками, - рассказал глава министерства строительства Валерий Савченко.

Программа развития первичного звена здравоохранения реализуется уже пять лет. За это время построили новые поликлиники и амбулатории, провели капитальный ремонт в медучреждениях, оборудовали кабинеты, закупили автомобили и т.д.