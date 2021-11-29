1 декабря на Ставрополье придет дождь и плюсовая температура

В первый день зимы в Ставропольском крае будет лить сильный дождь при плюсовой температуре. Об этом рассказали в Гидрометцентре региона.

По данным синоптиков, ноябрь заканчивается теплой влажной погодой: местами на Ставрополье дожди и туманы, температура воздуха достигнет +18 градусов днем. Ночью заморозков не будет.

1 декабря в регионе продолжат лить дожди, но температура начнется опускаться до +8 градусов. Ветер западный, с порывами до 20 метров в секунду.

Напомним, власти Ставропольского края уже подготовили спецтехнику для уборки снега. Зимой 2020 года выпало рекордное количество осадков, что сильно повлияло на работу транспортной системы и т.д. Поэтому этой зимой заранее готовят машины, реагенты и сыпучие смеси против льда.