В колонию на Ставрополье пытались пронести тяжелые наркотики в куриных костях

В исправительную колонию Кочубеевского округа Ставропольского края пытались передать партию тяжелых наркотиков в пакетах с куриными костями. Сотрудники тюрьмы обнаружили десять капсул с героином и мефедроном.

Причем передать запрещенные вещи пытались через молодого курьера. Он рассказал, что его попросили передать пакет 39-летнему мужчине.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что преступники регулярно пытаются передать наркотики в исправительные колонии. Например, сотрудники тюрем находят пакетики в эклерах, бритвенных станках, дезодорантах и т.д.