Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+17°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 ноября 2021 11:06

В колонию на Ставрополье пытались пронести тяжелые наркотики в куриных костях

Сотрудники тюрем регулярно пресекают попытки пронести запрещенные вещества на территорию учреждений
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В исправительную колонию Кочубеевского округа Ставропольского края пытались передать партию тяжелых наркотиков в пакетах с куриными костями. Сотрудники тюрьмы обнаружили десять капсул с героином и мефедроном.

Причем передать запрещенные вещи пытались через молодого курьера. Он рассказал, что его попросили передать пакет 39-летнему мужчине.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что преступники регулярно пытаются передать наркотики в исправительные колонии. Например, сотрудники тюрем находят пакетики в эклерах, бритвенных станках, дезодорантах и т.д.