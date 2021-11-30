В 2021 году на Ставрополье собрали рекордный урожай яблок в 48,5 тысяч тонн

Аграрии Ставропольского края собрали 48,5 тысяч тонн яблок и установили исторический рекорд. За всю историю садоводничества региона не было такие показателей. Лучше всего себя показали предприниматели Георгиевского, Труновского и Кочубеевского городских округов Ставрополья.

Добиться таких результатов помогла поддержка предпринимателей со стороны местных властей.

- В текущем году садоводческая отрасль получила консолидированное субсидирование в сумме 748 миллионов рублей, в том числе 567 миллионов - на закладку и уход за многолетними насаждениями, 173 миллионов - на капексы и восемь миллионов - на раскорчевку старовозрастных садов, выращивание посадочного материала, - заявил и. о. первого заместителя министра аграрного ведомства региона Евгений Грищенко.

Напомним, уже три года в Ставропольском крае реализуют эксперимент интенсивных работы в сфере садоводничества. Осваивают земли, разбивают новые сады и виноградники. Также высокое качество ставропольских яблок признали на всероссийском конкурсе.