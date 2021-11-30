Глава Ставрополья выразил мнение о введении системы QR-кодов

Губернатор Ставропольского края назвал число привитых жителей. По словам Владимира Владимирова, на 30 ноября 2021 года в регионе насчитывается 1,4 млн прошедших вакцинацию против коронавируса. И как заметил глава Ставрополья, в том числе пожилые люди. Отдельно Владимиров поблагодарил работников бюджетных сфер, которые приняли участие в прививочной кампании первыми.

Кроме того, отвечая на вопросы во время Прямой линии, Владимиров отметил, что в его понимании боязнь прививок это «кощунство». А также выразил мнение о введении системы QR-кодов:

- На сегодняшний день власти Ставропольского края провели большую работу для создания безопасных условий. И продолжаем её проводить: путем организации прививочных кабинетов и организации безопасного доступа к общественным местам, - добавил губернатор. - Не хотел бы, чтобы после 1 января 2022 года без QR-кода из дома было невозможно выйти,

Помимо этого глава Ставрополья, выслушивая вопросы ставропольцев, поручил привести в порядок дорогу по улице Апанасенко в Пятигорске.