Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 17:10

Глава Ставрополья выразил мнение о введении системы QR-кодов

Владимир Владимиров рассказал, сколько жителей привились от коронавируса
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Губернатор Ставропольского края назвал число привитых жителей. По словам Владимира Владимирова, на 30 ноября 2021 года в регионе насчитывается 1,4 млн прошедших вакцинацию против коронавируса. И как заметил глава Ставрополья, в том числе пожилые люди. Отдельно Владимиров поблагодарил работников бюджетных сфер, которые приняли участие в прививочной кампании первыми.

Кроме того, отвечая на вопросы во время Прямой линии, Владимиров отметил, что в его понимании боязнь прививок это «кощунство». А также выразил мнение о введении системы QR-кодов:

- На сегодняшний день власти Ставропольского края провели большую работу для создания безопасных условий. И продолжаем её проводить: путем организации прививочных кабинетов и организации безопасного доступа к общественным местам, - добавил губернатор. - Не хотел бы, чтобы после 1 января 2022 года без QR-кода из дома было невозможно выйти,

Помимо этого глава Ставрополья, выслушивая вопросы ставропольцев, поручил привести в порядок дорогу по улице Апанасенко в Пятигорске.