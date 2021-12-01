Из-за ремонта газопровода в Ставрополе перекроют улицу Некрасова на два месяца

До конца января 2022 года по улице Некрасова в Ставрополе ограничат проезд транспорта, причиной стали ремонтные работы на газопроводе. с 8:00 до 19:00 нужно будет простраивать альтернативные маршруты.

В общей сложности дорогу перекроют на два месяца, но делать это будут участками: С 1 по 15 декабря проезд остановят по участку от дома № 116/2 до дома № 84; с С 16 по 23 декабря - от дома № 84 до дома № 76В и так далее.

Мэрия города подсказала, что можно будет объехать перекрытые участки по улицам Серова, Ломоносова, Льва Толстого и другим. На месте проведения работ установят стенды с информацией и маршрутами.