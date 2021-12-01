Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 7:49

Из-за ремонта газопровода в Ставрополе перекроют улицу Некрасова на два месяца

Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

До конца января 2022 года по улице Некрасова в Ставрополе ограничат проезд транспорта, причиной стали ремонтные работы на газопроводе. с 8:00 до 19:00 нужно будет простраивать альтернативные маршруты.

В общей сложности дорогу перекроют на два месяца, но делать это будут участками: С 1 по 15 декабря проезд остановят по участку от дома № 116/2 до дома № 84; с С 16 по 23 декабря - от дома № 84 до дома № 76В и так далее.

Мэрия города подсказала, что можно будет объехать перекрытые участки по улицам Серова, Ломоносова, Льва Толстого и другим. На месте проведения работ установят стенды с информацией и маршрутами.