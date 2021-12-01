В Ставрополе с 3 декабря возобновляется движение транспорта по маршрутам № 1М и № 30М

В Ставрополе с 3 декабря возобновляются перевозки пассажиров по маршрутам № 1М и № 30М. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

Как рассказал министр Евгений Штепа, эту работу провели после многочисленных обращений горожан на «прямые линии» Владимира Владимирова.

Путь следования этих маршрутов скорректируют с учетом мнений жителей Ставрополя. Также меняется путь следования маршрутов № 3М и № 41. Так, теперь конечной остновной маршрута № 41 станет улица Чехова, а маршрута № 3М – улица Завокзальная краевого центра.