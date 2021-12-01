На Ставрополье после жалоб родителей СК начал проверку данных о халатности при лечении полугодовалой девочки

В сети появилась публикация о халатности при постановке диагноза и лечении полугодовалой девочки в больницах Труновского округа Ставрополья.

Отец малышки рассказал, что ребенку сначала поставили неправильный диагноз, а потом отправили ее в другую сельскую больницу, причем, не поставив в известность родителей.

Следователи начали проверку по данному факту. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

- По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.