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Происшествия1 декабря 2021 17:02

На Ставрополье после жалоб родителей СК начал проверку данных о халатности при лечении полугодовалой девочки

Отец малышки рассказал, что ребенку сначала поставили неправильный диагноз, а потом отправили ее в другую сельскую больницу без ведома родителей
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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В сети появилась публикация о халатности при постановке диагноза и лечении полугодовалой девочки в больницах Труновского округа Ставрополья.

Отец малышки рассказал, что ребенку сначала поставили неправильный диагноз, а потом отправили ее в другую сельскую больницу, причем, не поставив в известность родителей.

Следователи начали проверку по данному факту. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

- По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России.