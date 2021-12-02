В Петровском округе водитель "семерки" пересек сплошную и устроил смертельное ДТП

Фото: пресс-службе ГИБДД Ставропольского края

Вечером 1 декабря в Петровском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП с "семеркой" и ВАЗ-211440. Водитель "семерки", который стал виновником аварии, скончался на месте от травм.

По данным ГИБДД Ставрополья, 50-летний водитель неожиданно выехал на встречную полосу, пересекая сплошную линию. Водитель ВАЗ-211440 не успел среагировать и врезался в "семерку".

- 50-летний водитель "семерки", местный житель, скончался на месте, устанавливаются точные причины смерти, не исключены проблемы со здоровьем у погибшего. 42-летний водитель ВАЗ-211440 с тяжелыми травмами госпитализирован, - сказано в сообщении ведомства.

Отметим, что погибший виновник аварии никогда не привлекался за нарушение ПДД, а вот пострадавший нарушал их минимум 40 раз. ГИБДД проводит проверку.