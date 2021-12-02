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Происшествия2 декабря 2021 8:25

В Минводах ограбили спящего администратора компьютерного клуба

Инцидент попал на видео
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Минеральных Водах ограбили спящего администратора компьютерного клуба. Воришка крадучись забрал у него телефон. Об этом рассказывает пресс-служба УМВД по Ставропольского края.

Полицейские установили виновного, им оказался 25-летний житель соседнего региона. В отделе он признал вину и пояснил, что уже продал имущество на рынке и потратил вырученные деньги. Ущерб оценен в 27 тысяч рублей. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

- На данный момент сотрудники полиции нашли и изъяли похищенный телефон, в скором времени после проведения следственных действий он будет возвращен законному владельцу, - сказано в сообщении полиции.