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Общество2 декабря 2021 17:14

Ставропольский край стал лидером по призывной кампании в России

Регион за это получил вымпел Минобороны
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В правительстве Ставропольского края прошла церемония передачи вымпела Минобороны России за лучшую призывную кампанию в стране. Регион получает это знамя уже в шестой раз.

- Победа края является заслуженной и была достигнута благодаря особому вниманию руководства Ставрополья ко всем аспектам патриотического воспитания молодёжи, тесному взаимодействию органов исполнительной власти, местного самоуправления и военного комиссариата края, - рассказал журналистам заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.

Отмечается, что по итогам осеннего призыва в армию пойдут более трех тысяч человек.