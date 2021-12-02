Ставропольский край стал лидером по призывной кампании в России

В правительстве Ставропольского края прошла церемония передачи вымпела Минобороны России за лучшую призывную кампанию в стране. Регион получает это знамя уже в шестой раз.

- Победа края является заслуженной и была достигнута благодаря особому вниманию руководства Ставрополья ко всем аспектам патриотического воспитания молодёжи, тесному взаимодействию органов исполнительной власти, местного самоуправления и военного комиссариата края, - рассказал журналистам заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.

Отмечается, что по итогам осеннего призыва в армию пойдут более трех тысяч человек.