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Здоровье4 декабря 2021 7:52

Вакцинацию против коронавируса на Ставрополье прошли 1,07 млн человек

Из них почти 900 тысяч полностью завершили курс, получив второй компонент вакцины
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставропольском крае на 4 декабря 2021 года прививку от коронавируса сделали 1 миллион 70 тысяч человек.

Причем 886 тысяч из них полностью завершили курс, получив второй компонент вакцины. Об этом сообщает губернатор Владимир Владимиров, указывая на своей странице в социальной сети Инстаграм, что за сутки второй компонент получили еще 7579 жителей региона, а первый компонент - 9276.

Между тем число инфицированных COVID-19 выыросло за минувшие сутки на 458 до 114 710. Выздоровели еще 317 ставропольцев, скончались с полтвержденным диагнозом - 35.