На Ставрополье 6 декабря потеплеет до +15 градусов

В Ставропольском крае 6 декабря 2021 года дневная температура воздуха поднимется до отметки +15 градусов. Ветер будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 4-9 метров в секунду. Осадков синоптики не прогнозируют. Сообщается на официальном сайте Ставропольского Гидрометцентра. В Ставрополе в начале рабочей неделе потеплеет до +14 градусов. Дождя не передают.

В воскресенье, 5 декабря 2021 года, в регионе местами обещают небольшой дождь при дневной температуре воздуха от +7 до +12 градусов и юго-восточном ветре со скоростью 4-9 метров в секунду. В Ставрополе прогнозируют небольшой дождь при +10...+12 градусах. В ночь на понедельник по краю температура воздух опустится до +1...+6 градусов. В Ставрополе - до +3...+5.