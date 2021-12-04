В Невинномысске до 20:00 завершат аварийные работы на теплосети

В Невинномысске 4 декабря 2021 года произошел прорыв на участке тепловой сети в районе строительной поликлиники на улице Низяева. А также в районе центрального городского рынка на улице Гагарина.

Как пишет у себя на странице глава Невинномысска Михаил Миненков, аварийные работы на теплосети планируют завершить 4 декабря 2021 года, около 20:00 часов.

- В связи с ремонтными работами временно приостановлена подача теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения, - уточнил мэр.

Под отключение попали дома по адресам: улица Менделеева, Линейная, Белово, 50 лет Октября, Гагарина, Чайковского, переулок Клубный, Крамский, улицы Павлова и Б-Мира.