Ставропольских волонтеров поздравил с праздником губернатор Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил волонтеров региона с праздником. Глава края отметил, что добровольцев за их труд сегодня благодарит не только он, но и сотни тысяч жителей Ставрополья.

- Сегодня, когда главным фронтом борьбы с COVID-19 стала вакцинация, волонтеры работают на «горячих линиях» ставропольских поликлиник, помогают врачам и фельдшерам, - написал Владимиров на своей странице в социальных сетях.

Владимир Владимиров также отметил, что участников добровольческого движения становится все больше.

- Новых успехов вам, друзья, здоровья и негаснущего огня в сердце! – написал губернатор.