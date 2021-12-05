Воспитанница СДДТ представляет Ставрополье на конкурсе «Талантливая Россия»

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил поддержать юную ставропольчанку Василису Волкову, которая участвует в федеральном конкурсе «Талантливая Россия».

Участники представляют на конкурсе традиционную культуру своих регионов. Воспитанница Ставропольского Дома Детского Творчества является солисткой детского ансамбля песни и танца «Весна». Ей удалось успешно пройти два отборочных этапа, впереди решающее онлайн-голосование, которое определит победителей.

- Давайте поддержим нашу юную звездочку! Она и Ставрополье этого достойны, - написал Владимир Владимиров на своей странице в социальной сети. - Проголосовать можно здесь: Талантливая Россия.