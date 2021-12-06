Количество заболевших коронавирусом на Ставрополье превысило 115,5 тысячи человек

Новая неделя в Ставропольском крае началась с традиционной сводки губернатора региона Владимира Владимирова о ситуации с коронавирусной инфекцией. Ее глава СК опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

К 6 декабря 2021 года картина следующая: за сутки количество заболевших увеличилось на 451 и превысило 115,5 тысячи человек, выздоровевших стало на 159 больше (всего - 87,1 тысячи). К сожалению, 33 человека не смогли победить болезнь. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали почти 5,5 тысячи человек.

Стоит отметить, что динамика заболеваемости продолжает постепенно и стабильно снижаться. Число случаев заражения коронавирусом с 28 ноября ежедневно уменьшается.

Напомнил глава Ставрополья и о ситуации с вакцинацией.

- Около 1 миллиона 80 тысяч жителей края сделали прививку от коронавируса. В том числе 894 тысячи человек полностью завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - написал Владимиров.