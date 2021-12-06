В Невинномысске второй раз за три дня прорвало магистраль из-за коррозии

В Невинномысске второй раз за три дня из-за аварии прекратили теплое водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

4 декабря произошел прорыв на 1-й главной магистрали магистрали, находящейся в ведении ГУП СК «Крайтеплоэнерго». На следующий день работы по восстановлению водоснабжения были завершены. Но 6 декабря на магистрали снова случилась авария. Причиной стала коррозия трубы. Без теплого водоснабжения остаются 141 многоквартирный дом.

- На место происшествия для координации работы контролирующих органов выезжал прокурор города Невинномысска Роман Романов. По данному факту проводится проверка. В настоящее время проводятся восстановительные работы, ход которых находится на контроле в прокуратуре Ставропольского края, - сообщает прокуратура края.