Губернатор: школы Ставрополья могут уйти на каникулы на неделю раньше

В Ставропольском крае рассмотрят вариант с выходом школьников на каникулы на неделю раньше обычного. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров во время заседания регионального координационного центра по противодействию коронавирусу.

Речь об этом зашла во время обсуждения эпидобстановки на Ставрополье. Уровень заболеваемости снижается, но остается высоким. При этом количество свободных инфекционных мест растет, что говорит об иммунизации населения, уверен Владимиров.

- Позитивную тенденцию необходимо закрепить. Для этого наряду с продолжением прививочной кампании поручил рассмотреть вариант начала школьных каникул на неделю раньше обычного, - сказал губернатор.

Кроме того, был поднят вопрос о посещении родителями новогодних утренников. Такое будет возможно, если у гостей будет QR-код либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не так давно. Этот принцип в Ставропольском крае используют повсеместно, отметил Владимиров.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало регионам начинать зимние каникулы школах с 29 декабря 2021 года. Выходные заканчиваются 9 января 2022 года.