Мэр Железноводска Моисеев ушел в отставку

Глава Железноводска Евгений Моисеев уходит с должности. Об этом он рассказал в соцсетях.

Мужчина решил не участвовать в выборах, назначенных на 14 декабря. Моисеев объявил, что уже забрал заявление из конкурсной комиссии. Кроме того, городская дума рассмотрела заявление об увольнении и удовлетворила его.

- Пять лет главой пролетели для меня как одно мгновение. Горжусь тем, что удалось сделать и тем, какой задел сделан для города-курорта на будущее. Огромное спасибо жителям за поддержку в течение всех пяти лет, - написал Моисеев.