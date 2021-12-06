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Политика6 декабря 2021 13:57

Мэр Железноводска Моисеев ушел в отставку

На место чиновника уже назначили исполняющего обязанности
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава Железноводска Евгений Моисеев уходит с должности. Об этом он рассказал в соцсетях.

Мужчина решил не участвовать в выборах, назначенных на 14 декабря. Моисеев объявил, что уже забрал заявление из конкурсной комиссии. Кроме того, городская дума рассмотрела заявление об увольнении и удовлетворила его.

- Пять лет главой пролетели для меня как одно мгновение. Горжусь тем, что удалось сделать и тем, какой задел сделан для города-курорта на будущее. Огромное спасибо жителям за поддержку в течение всех пяти лет, - написал Моисеев.