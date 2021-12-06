Глава Миндора рассказал, когда в Ставрополе построят новую объездную дорогу

Губернатор Владимир Владимиров на еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края поручил проработать возможность проведения новой объездной дороги в Ставрополе с минимальным входом в лесную зону.

- Это пожелание людей, и мы должны его учитывать, - сказал глава региона.

Ранее информировали, что магистраль планируют вести от выезда из Ставрополя – рядом с гипермаркетом со стороны села Верхнерусского, до улицы 45-я Параллель. И при строительстве этой трассы придется вырубить около 0,1% площади Русского леса. Это от 40 до 60 гектаров территории государственного природного заказника краевого значения.

«КП-Ставрополь» взяла на эту тему эксклюзивное интервью у министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края. Евгений Штепа рассказал, что в настоящее время идет предпроектная работа, и специалисты пока прорабатывают путь и длину будущей объездной. Далее будут проведены экологическая экспертиза и конкурс по отбору проектной организации. Поэтому в настоящий момент нельзя считать указанное на схеме прохождение объездной дороги константой.

- При проектировании магистраль по тем или иным условиям геологии, возможно, не сможет пройти в этом направлении, - заметил министр. - Тогда проектировщики будут менять трассировку и предлагать заказчику возможности или невозможности прохождения этой дороги.

Точная дата строительства станет известна после проведения всех подготовительных работ.

- Думаю, к концу декабря все решения будут приняты о прохождении трассы и ее значимости, - подытожил Евгений Штепа.