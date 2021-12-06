Прокурор Лоренц взял на контроль расследование убийства мальчика на Ставрополье

Прокурор Александр Лоренц поручил аппарат краевой прокуратуры взять на контроль расследование уголовного дела по факту смерти малолетнего в Советском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

5 декабря 2021 года стало известно об исчезновении несовершеннолетнего жителя села Нины. Сообщение поступило от родителей ребенка. Мальчика нашли на следующий день с огнестрельным ранением груди. По факту завели уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

- Обстоятельства случившегося и личность преступника устанавливаются. Ход расследования уголовного дела взят на контроль аппаратом прокуратуры Ставропольского края, - сказано в сообщении прокуратуры края.

Источник "КП-Ставрополь" сообщил, что рядом было найдено охотничье ружье. Подозреваемым выступает 16-летний студент Зеленокумского многопрофильного техникума. Он уверяет, что убил мальчика случайно - из-за неосторожного обращения с оружием.