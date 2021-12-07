7 декабря в Невинномысске закончили ремонт теплотрассы после аварии

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что рабочие закончили ремонт на теплотрассе Невинномысска, сейчас идет наполнение системы.

- Ремонтные работы завершены, идёт наполнение системы, которое займёт три-четыре часа, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что за несколько последних дней произошло две аварии на теплотрассах города, причиной которых является изношенность системы. 4 декабря произошел прорыв на 1-й главной магистрали магистрали. На следующий день работы по восстановлению водоснабжения были завершены.

Но 6 декабря на магистрали снова случилась авария. Причиной стала коррозия трубы. Без теплого водоснабжения остаются 141 многоквартирный дома.