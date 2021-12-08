Весной 2022 года в Кисловодске появится новая спортивная площадка для скейтеров

В Кисловодске начали строительство большого скейт-парка недалеко от набережной. Спортивную площадку откроют весной 2022 года, а занятие этим видом спорта будет всячески поощряться. Инициатором строительства выступил Фонд поддержки олимпийцев.

- В скеи т-парке будут радиусные фигуры, так называемые пулы, площадью 100 квадратных метров, рейлы - трубы на стойках, имитирующие уличные перила, и другие спортивные фигуры, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Уже сейчас выравнивают площадку, заливают бетон.

Отметим, в 2020 году впервые за историю Олимпийских игр провели соревнование по скейтбордингу. Теперь в Кисловодске будут готовить спортсменов для серьезных соревнований.