71-летний ставрополец пойдет под суд за убийство семнадцатилетней давности

Следком Ставропольского края сообщил, что против жителя Ставропольского края утвердили обвинительное заключение и передали дело в суд. 71-летний ставрополец обвиняется в умышленном убийстве.

- Следствием установлено, что в апреле 2004 года обвиняемый, узнав о конфликте своего сына с местным жителем, предложил последнему обсудить произошедшее. После этого вывез его на берег водоема на территории села Донского, где произвел не менее двух выстрелов в область головы мужчины, 1985 года рождения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, - сказано в сообщении пресс-службы.

Долгое время полиция не могла задержать преступника, потому что его покрывала сожительница. Она придумала ему алиби и следовала ему много лет.

Материалы дела передали в суд для вынесения приговора.