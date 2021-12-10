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Общество10 декабря 2021 7:24

11 декабря в Промышленном районе Ставрополя организуют ярмарку выходного дня

Купить товары можно будет с 8 утра до 16 вечера
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Промышленном районе Ставрополя по улице Васильева в выходные стартует продовольственная ярмарка. Она проработает 11 декабря с 8:00 до 16:00. Местные жители и туристы смогут купить продукцию ставропольских производителей.

Также по улице Объездной работает ежедневная ярмарка, на которой можно купить овощи, мясо, молочные продукты и т.д. по доступной цене. Так как производители предоставляют свою продукцию непосредственно, цены ниже, чем в магазинах.

Еженедельно на ярмарках реализуют около 7 тонн продуктов.