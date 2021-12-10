Мэрия Лермонтова ограничила конкуренцию при покупке элитной машины

Прокуратура Ставропольского края добивается отмены покупки мэрией Лермонтова дорогой машины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

МКУ "Хозяйственно-транспортное управление города Лермонтова" проводил аукцион на покупку машины. Максимальная сумма превышала 2,8 млн рублей. Но из-за двух нарушений розыгрыш приостановили.

По закону, администрации муниципалитетов должны установить нормирование в сфере закупок. Это касается предельной цены закупки. В Лермонтове этого акта нет, и нормирования, соответственно, тоже.

Прокуратура, кроме того, установила, что администрация Лермонтова ограничила конкуренцию по тендеру. Из технических документов следует, что мэрии нужна только Toyota Camry. На это указывает задаваемые характеристики товара. Другие модели под такие требования не подходят.

Прокурор Лермонтова отправил в мэрию представление об отзыве тендера и настоял на возбуждении дела о правонарушении, связанном с ограничением количества участников закупки. Помимо прочего, прокуратура Ставрополья направила в УФАС по региону результаты проверки.