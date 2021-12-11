После ДТП в Ставрополе неизвестная женщина попала в реанимацию

В Ставрополе на пешеходном переходе сбили женщину. Личность пострадавшей устанавливают, передает пресс-служб УГИБДД по Ставропольскому краю.

ДТП случилось в четыре часа утра 11 декабря, на улице Доваторцев. Водитель сбил пешехода, которая пересекала дорогу по регулируемому переходу. Женщину с тяжелыми травмами увезли в реанимацию, устанавливается ее личность.

- Пострадавшая была одета в куртку серого цвета с окантовкой мехом светлого цвета, ботинки серого цвета, брюки черного цвета, при себе имела сумку бежевого цвета. Авария произошла в районе 11 дома, - сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

Машиной управлял 42-летний мужчина, которого за последние два года пять раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. На момент аварии он был трезвым.

- На месте дорожно- транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции краевого центра, выясняется, кто из участников ДТП двигался на запрещающий сигнал светофора, изучаются записи камер наблюдения и свидетельства очевидцев, - сказано в сообщении.