Полиция Ставрополя ищет свидетелей отстрела бездомных собак

Полиция Ставрополя проводит проверку по жалобам горожан на отстрел бездомных собак на улице Комсомольской, около 81-го дома. Обращение было опубликовано в социальных сетях. По словам автора поста, злоумышленник стрелял ночью из пневматического оружия, не выходя из дома. Одна собака погибла.

Жильцы 81-го дома говорят, что это не первый случай.

- Несколько дней назад ночью было то же самое. Но собака выжила. Если вдруг кто-то знает что-то о живодере, можете поделиться сведениями, расскажите. Заявление в полицию сегодня составляем, - сказано в посте.

Полицейские ищут очевидцев ЧП и устанавливают все обстоятельства преступления. Злоумышленнику грозит ответственность по статье "Жестокое обращение с животными", по которой максимальное наказание - лишение свободы до трех лет.