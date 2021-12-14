Противопожарные учения у ТЦ "Космос" в Ставрополе напугали горожан

Жители Ставрополя опубликовали видео в социальных сетях, где большое количество спасателей и пожарных со спецтехникой собрались у торгового центра "Космос". Некоторые начали волноваться - со стороны казалось, что происходит что-то серьезное.

Однако это лишь учения, но довольно масштабные. В пресс-службе МЧС Ставропольского края рассказали, что сегодня проводят пожарно-тактические учения по спасению людей и ликвидации условного возгорания.

По легенде, горит турецкий ресторан на 4 этаже. Якобы там неправильно использовали печь, огонь перекинулся на окружающие предметы и распространился по всем помещениям общепита.

- Планируемый пожар быстро охватит площади помещений, в том числе произойдёт задымление смежных помещений. Продукты горения распространятся через вентиляционные каналы, - рассказали в ведомстве.