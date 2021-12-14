МЧС объяснило подозрительное зарево около Невинномысска

Пользователи сети вечером 14 декабря 2021 года стали обсуждать странное зарево, которое видно около Невинномысска. УМЧС по Ставропольскому краю выпустило официальный комментарий по происшествию. Между поселками в Кочубеевском районе случился прорыв газопровода с дальнейшим возгоранием.

- Происходит факельное горение между Усть-Невинским и Беломечетским. Угрозы населенным пунктам нет, - сказано в сообщении.

На место выехал генерал-лейтенант Владимир Кий и прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Ведомство начало проверку по факту ЧП. По последней информации от УМЧС по региону, на место происшествия выехал наряд пожарных из 21 человека и восьми единиц техники.

- Пострадавших нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем, - написал губернатор Владимир Владимиров.