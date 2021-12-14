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Происшествия14 декабря 2021 17:55

МЧС объяснило подозрительное зарево около Невинномысска

Причина ЧП устраняется
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Пользователи сети вечером 14 декабря 2021 года стали обсуждать странное зарево, которое видно около Невинномысска. УМЧС по Ставропольскому краю выпустило официальный комментарий по происшествию. Между поселками в Кочубеевском районе случился прорыв газопровода с дальнейшим возгоранием.

- Происходит факельное горение между Усть-Невинским и Беломечетским. Угрозы населенным пунктам нет, - сказано в сообщении.

На место выехал генерал-лейтенант Владимир Кий и прокурор Ставропольского края Александр Лоренц. Ведомство начало проверку по факту ЧП. По последней информации от УМЧС по региону, на место происшествия выехал наряд пожарных из 21 человека и восьми единиц техники.

- Пострадавших нет. Сам нахожусь на месте происшествия. Ситуация под контролем, - написал губернатор Владимир Владимиров.