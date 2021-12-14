Появилось видео с места появления огромного пламени под Невинномысском

Сотрудники ГУ МЧС по Ставропольскому краю продолжают бороться с возгоранием, которое произошло на месте прорыва газопровода под Невинномысском. Ведомство публикует первое видео с эпицентра.

Факельное горение произошло между поселками Усть-Невинским и Беломечетским. Угрозы этим населенным пунктам нет. По официальной информации, пострадавших или погибших нет.

На место выехали губернатор Владимир Владимиров, прокурор Ставрополья Александр Лоренц и генерал-лейтенант Владимир Кий. В ликвидации пожара участвуют 21 человек и восемь единиц техники. Ситуация под контролем, уверяют власти края.