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Происшествия14 декабря 2021 18:28

Появилось видео с места появления огромного пламени под Невинномысском

На месте работают экстренные службы
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники ГУ МЧС по Ставропольскому краю продолжают бороться с возгоранием, которое произошло на месте прорыва газопровода под Невинномысском. Ведомство публикует первое видео с эпицентра.

Факельное горение произошло между поселками Усть-Невинским и Беломечетским. Угрозы этим населенным пунктам нет. По официальной информации, пострадавших или погибших нет.

На место выехали губернатор Владимир Владимиров, прокурор Ставрополья Александр Лоренц и генерал-лейтенант Владимир Кий. В ликвидации пожара участвуют 21 человек и восемь единиц техники. Ситуация под контролем, уверяют власти края.