Прокуратура установит причину пожара в многоквартирном доме в Ставрополе

В Ставрополе организовали проверку после пожара в многоквартирном доме по улице 50 лет ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Происшествие случилось утром 16 декабря. Загорелись вещи в квартире седьмого этажа. Пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь.

- В ходе проверки будут установлены причины, способствовавшие произошедшему, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности, - сказано в сообщении прокуратуры.