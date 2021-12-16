На трассе "Кавказ" в тройном ДТП с фурой погибли два человека, еще пятеро пострадали

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

В Ставропольском крае на трассе "Кавказ" по стороне в Невинномысск произошло тройное ДТП с фурой. Два человека погибли, еще пятеро оказались в больнице с травмами. По предварительным данным, фура столкнулась с легковушкой.

- Водитель грузового автомобиля ERF, двигаясь со стороны города Невинномысск, совершая манёвр разворота в нарушении линии разметки, где это запрещено, а также в условиях ограниченной видимости - тумана, спровоцировал столкновение со встречно движущимся автомобилем Тойота Эстима, а затем автомобилем ВАЗ-2112, который двигался в попутном направлении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД региона.

На месте скончались водитель и пассажир легковушки ВАЗ, а водитель и его четыре пассажира иномарки попали в больницу, с ними работают медики. Дорогу перекрыли, движение осуществляется только по одной полосе.

Правоохранительные органы начали проверку инцидента.