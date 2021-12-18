На трассе под Ставрополе насмерть сбили лежавшего на дороге пешехода

В Красногвардейском районе сбили пешехода, который лежал на дороге. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Вечером 17 августа "Опель Астра" на дороге "Ростов-на-Дону - Ставрополь" наехал на пешехода, который лежал на дороге. По показаниям водителя он увидел препятствие на проезжей части, но не успел среагировать.

- От полученных травм пешеход скончался, его личность устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, будут назначены экспертизы, в рамках которой будут установлены точные причины гибели и местонахождение пешехода, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.