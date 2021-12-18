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Происшествия18 декабря 2021 7:06

На трассе под Ставрополе насмерть сбили лежавшего на дороге пешехода

Причина ЧП устанавливается
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Красногвардейском районе сбили пешехода, который лежал на дороге. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Ставропольскому краю.

Вечером 17 августа "Опель Астра" на дороге "Ростов-на-Дону - Ставрополь" наехал на пешехода, который лежал на дороге. По показаниям водителя он увидел препятствие на проезжей части, но не успел среагировать.

- От полученных травм пешеход скончался, его личность устанавливается. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа, будут назначены экспертизы, в рамках которой будут установлены точные причины гибели и местонахождение пешехода, - сказано в сообщении УГИБДД по Ставропольскому краю.