Трое подростков на краденой машине попали в ДТП в Ессентуках

В Ессентуках трое подростков на скорости врезались на Lada Priora в дерево. Все участники аварии получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УГИББД по Ставропольскому краю.

Происшествие случилось на улице Пушкина ночью 18 декабря. Отмечается, что в момент аварии никто из подростков не был пристегнут. Сама машина принадлежит родителям одного из пострадавших. Инспекторы установят, как ключи попали к детям. Законным представителям водителя, попавшего в ДТП, грозит штраф в 30 тысяч рублей.