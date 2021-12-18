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Происшествия18 декабря 2021 15:24

Трое подростков на краденой машине попали в ДТП в Ессентуках

Обстоятельства ЧП выясняются
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ессентуках трое подростков на скорости врезались на Lada Priora в дерево. Все участники аварии получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба УГИББД по Ставропольскому краю.

Происшествие случилось на улице Пушкина ночью 18 декабря. Отмечается, что в момент аварии никто из подростков не был пристегнут. Сама машина принадлежит родителям одного из пострадавших. Инспекторы установят, как ключи попали к детям. Законным представителям водителя, попавшего в ДТП, грозит штраф в 30 тысяч рублей.