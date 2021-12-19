В Пятигорске на аварийном участке организуют круговое движение для снижения уровня ДТП

Администрация Пятигорска решила проблему постоянных ДТП на аварийном участке по улицам Февральской и Кочубея, и организовала на пересечении круговое движение.

- Совместно с Пятигорским ОГИБДД приняли решение об организации на опасном перекрёстке кругового движения. Подрядчик приступил к обустройству круга, по завершении работ и после установки необходимых дорожных знаков откроем двустороннее движение, - рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов.

Также по улице Февральской сделают двустороннее движение.