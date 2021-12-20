На Ставрополье маршрутка с пятью пассажирами попала в ДТП и перевернулась на бок

Фото: УГИБДД Ставропольского края

В Новоалександровском округе 20 декабря в 7 утра произошло ДТП с участием пассажирского маршрутного такси. Легковушка не уступила дорогу и врезалась в колесо маршрутки, из-за чего та перевернулась.

- Водитель автомобиля Рено Дастер, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и спровоцировал столкновение с пассажирской маршруткой. Удар пришелся на заднее колесо ГАЗели, в результате чего автомобиль перевернулся на бок, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

В транспорте находились 5 человек, трое из них получили незначительные травмы. Маршрутка курсировала между Новоалександровском и Изобильным.

По данным правоохранителей, виновник аварии был трезв и не является злостным нарушителем ПДД. Уже началась проверка.