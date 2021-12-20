После ДТП с погибшим ребенком на Ставрополье заведено уголовное дело

Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства ДТП в селе Падинском, в котором погиб малолетний ребенок и пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Авария случилась 20 декабря в Новоселицком районе. По предварительной информации, водитель "Honda" не справился с управлением и вылетел на обочину, где врезался в металлический столб дорожного знака.

Кроме проверки, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ход расследования находится на контроле прокуратуры.