В Ставрополе 18-летний водитель Приоры устроил ДТП с двумя пострадавшими

Фото: УГИБДД Ставропольского края

22 декабря в Ставрополе на улице Железнодорожной столкнулись Лада Приора и Хендэ Соната. В ДТП пострадали два человека, их госпитализировали в местную больницу.

По данным ГИБДД Ставропольского края, за рулем Приоры был 18-летний водитель. В один момент он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой.

- Травмы получили водитель Приоры и пассажирка иномарки. Пострадавший водитель, 18-летний житель Ставрополя, водительское удостоверение получил около полугода назад, за это время 10 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за грубые нарушения ПДД, - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители проводят проверку.