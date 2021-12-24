Искушение искушенных: интервью с директором Ауди Сервис Минеральные Воды

Фото: Ауди Сервис Минеральные Воды

Многие знают Ауди Сервис Минеральные Воды, как дилера с многолетним опытом. Вот уже 15 лет компания обеспечивает высокий уровень сервиса для клиентов, а для сотрудников Ауди Сервис Минеральные Воды дилерский центр стал пространством, где нет недостижимых задач. В беседе с «КП-Ставрополь» директор Ауди Сервис Минеральные Воды Юрий Шиповский рассказал об изменениях, произошедших в текущем году и о том, что ждет клиентов дилерского центра в 2022 году.

Расскажите, какие модели Audi сейчас наиболее востребованы среди ваших покупателей?

- Локомотив Audi – победитель Гран-при «За рулем» в категории «Средний и представительский класс» безупречный Audi A6. Среди SUV моделей наибольшей популярностью пользуются Audi Q7 и Audi Q8: полный привод quattro делает поездки комфортными и безопасными. В 2022 году, конечно же, не оставим без внимания и любителей спортивных автомобилей. Audi Sport с расширенной линейкой S и RS моделей наверняка оценят темпераментные автолюбители. Невероятно динамичные, и в то же время феноменально практичные, эти автомобили годятся, как для семейной поездки, так и для заезда на гоночном треке. Audi RS – мощные, гармоничные и убедительные во всём.

Что выделяет ваш дилерский центр?

- Мы ничего не обещаем. Мы делаем. Изо дня в день мы качественно выполняем свои задачи на радость каждого гостя. Мы, представители бренда, прекрасно понимаем, что человек приобретает не автомобиль, а образ жизни, а вместе с ним талант быть успешным, который передается с ДНК Audi.

Что ждет клиентов Ауди Сервис Минеральные Воды в новом году?

- В первом квартале 2022 года дилерский центр переедет в новое здание, которое полностью соответствует последним архитектурным стандартам марки. Это не просто переезд. Это новая ступень работы дилерского центра. Клиентов ожидает совершенно новая концепция. Реновация затронет все зоны: шоу-рум, прямую приемку и зону сервиса. Мы делаем все, чтобы воплотить в жизнь самые прогрессивные решения и искусить даже самую искушенную публику. Думаю, такого вы не увидите во всем СКФО.