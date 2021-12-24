Андроповский округ получид 75 млн рублей для строительства и ремонта больниц

Власти Ставропольского края выделили 75 миллионов рублей на развитие первичного звена здравоохранения в Андроповском округе. Здесь планируют отремонтировать семь больниц и возвести девять медучреждений.

В 2021 году уже начали капитальную реконструкцию поликлиники общей площадью 5,6 тысяч квадратных метров. Работы проводят в два этапа, на первый выделили 70 миллионов рублей. Всего объем финансирования по этому проекту - 136 миллионов.

- Подрядчик уже досрочно приступил ко второму этапу капитального ремонта. Срок сдачи объекта, согласно условиям контракта, назначен на 1 июня, однако исполнитель планирует завершить работы уже в начале весны, - рассказал главный врач Андроповской РБ Алексей Михаэлис.

Еще на 5 миллионов отреставрировали два фельдшерско-акушерских пункта.