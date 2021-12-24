В Ставрополе МВД начало проверку после нападения на девушек в табачном магазине

В МВД Ставрополя сообщили, что сотрудники начали проверку после инцидента с нападением на девушек в табачной магазине. Как сообщили пострадавшие в своих инстаграм-аккаунтах, компания мужчин решили проявить знаки внимания и, получив отказ, напали на них.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Опрашиваются возможные очевидцы конфликта, а также проводятся мероприятия по выявлению местонахождения лиц, причастных к данному происшествию, - рассказали в ведомстве.

По словам девушек, мужчины начали агрессивно себя вести - оскорбляли и плевали в девушек. Продавец выдворил их из магазина и закрыл его изнутри. Тогда компания попыталась выломать дверь.

По результатам проверки установят личности мужчин и их степень вины.