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Происшествия24 декабря 2021 14:41

В Ставрополе МВД начало проверку после нападения на девушек в табачном магазине

Компания мужчин начали приставать к незнакомкам, а когда дело начало набирать обороты, девушки и продавец закрылись в магазине
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МВД Ставрополя сообщили, что сотрудники начали проверку после инцидента с нападением на девушек в табачной магазине. Как сообщили пострадавшие в своих инстаграм-аккаунтах, компания мужчин решили проявить знаки внимания и, получив отказ, напали на них.

- Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. Опрашиваются возможные очевидцы конфликта, а также проводятся мероприятия по выявлению местонахождения лиц, причастных к данному происшествию, - рассказали в ведомстве.

По словам девушек, мужчины начали агрессивно себя вести - оскорбляли и плевали в девушек. Продавец выдворил их из магазина и закрыл его изнутри. Тогда компания попыталась выломать дверь.

По результатам проверки установят личности мужчин и их степень вины.