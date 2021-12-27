Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 декабря 2021 6:19

На дорогах Ставрополья за 26 декабря водители сбили 4 пешехода

Их госпитализировали в больницы, а правоохранители начали проверку
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае за прошедший день произошло 8 ДТП, в которых водители совершили 4 наезда на пешеходов и сбили 2 велосипедиста. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

По данным ведомства, одного из пешеходов сбили в Пятигорске вечером 26 декабря. Женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу на красный свет и оказалась под колесами автомобиля.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Лада Гранта совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате наезда 34-летняя пешеход, жительница Георгиевского ГО, госпитализирована, - рассказали в ведомстве.

Ранее в ГИБДД региона предупредили водителей и пешеходов об опасности на дорогах во время зимнего периода и ночного времени суток. Пешеходам нужно соблюдать ПДД и использовать светоотражающие элементы на одежде, а водителям - соблюдать скоростной режим и внимательно следить за дорогой.