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Общество28 декабря 2021 12:50

На Ставрополье для контроля реализации проектов прилетела Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда ознакомится с ходом работ по освоению федеральных программ развития Кавминвод
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыли в Ставропольский край с рабочим визитом. Ее встретили в аэропорту и проводили до гостиницы. Она проверит, как в регионе реализуют федеральные программы и осваивают выделенные деньги.

- Валентина Матвиенко ознакомится с ходом реализации федеральных программ, направленных на развитие курортного потенциала края, - рассказали в пресс-службе губернатор края.

Матвиенко вместе с куратором Кисловодска в Совфеде Анатолием Артамоновым и главой Ставрополья Владимиром Владимировым осмотрят самые крупные объекты в Кавминводах.

Напомним, федеральные власти сформировали программу развития Кавминвод для раскрытия курортного потенциала Ставропольского края. Средства выделили на строительство новых санаториев, капитального ремонта здравниц и бюветов и т.д.