Житель Кисловодска незаконно переделал планировку квартиры ради джакузи

Житель города-курорта решил устроить капитальный ремонт в квартире и устроил перепланировку. Он снес перегородки между комнатами и лоджиями, выбросил старую ванную и поставил вместо нее джакузи на новом месте.

Подобные работы требуют согласования и изменений в техническом паспорте квартиры. Собственник этим пренебрег.

- В отношении собственника возбуждено административное производство и выдано предписание обратиться в администрацию Кисловодска для установления срока и порядка устранения нарушения. Все выполненные изменения могут быть сохранены только по решению суда, - рассказали в сообщении госжилинспекции Ставропольского края.