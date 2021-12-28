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Общество28 декабря 2021 13:51

Житель Кисловодска незаконно переделал планировку квартиры ради джакузи

Он хотел убрать перегородки и установить гидромассажную ванную на открытом пространстве
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Житель города-курорта решил устроить капитальный ремонт в квартире и устроил перепланировку. Он снес перегородки между комнатами и лоджиями, выбросил старую ванную и поставил вместо нее джакузи на новом месте.

Подобные работы требуют согласования и изменений в техническом паспорте квартиры. Собственник этим пренебрег.

- В отношении собственника возбуждено административное производство и выдано предписание обратиться в администрацию Кисловодска для установления срока и порядка устранения нарушения. Все выполненные изменения могут быть сохранены только по решению суда, - рассказали в сообщении госжилинспекции Ставропольского края.