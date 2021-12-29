На Ставрополье водитель насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку у ее же дома

В Шпаковском городском округе в селе Пелагиада произошло смертельное ДТП с пешеходом. Вечером 28 декабря на неосвещенной улице водитель сбил 86-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу.

- Водитель автомобиля ВАЗ-211440 выбрал небезопасную скорость движения, на которой не сумел вовремя среагировать и допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу возле своего дома. От полученных травм пожилая женщина скончалась, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

По данным ведомства, водителя за 2 года привлекали к ответственности за нарушение правил движения 24 раза. У него взяли кровь на экспертизу, чтобы понять, был ли он пьян. Также правоохранители начали проверку.