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Происшествия29 декабря 2021 7:13

На Ставрополье водитель насмерть сбил 86-летнюю пенсионерку у ее же дома

Хозяин авто уже 24 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Шпаковском городском округе в селе Пелагиада произошло смертельное ДТП с пешеходом. Вечером 28 декабря на неосвещенной улице водитель сбил 86-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу.

- Водитель автомобиля ВАЗ-211440 выбрал небезопасную скорость движения, на которой не сумел вовремя среагировать и допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу возле своего дома. От полученных травм пожилая женщина скончалась, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

По данным ведомства, водителя за 2 года привлекали к ответственности за нарушение правил движения 24 раза. У него взяли кровь на экспертизу, чтобы понять, был ли он пьян. Также правоохранители начали проверку.