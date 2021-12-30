255 новых случаев коронавируса зафиксировали медики Ставрополья за сутки

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 255 человек. Также за день выздоровели 988 пациентов, 20 человек скончались.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, медики констатируют сильное снижение заболеваемости. Однако это не станет поводом для отмены ограничений.

- На сегодняшний день 1 миллион 196 тысяч человек вакцинировались от коронавируса, из которых 988 тысяч человек привились обоими компонентами. Берегите себя и своих близких! - написал губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе отменили массовые народные гуляния, которые стали ежегодной традицией.