Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье30 декабря 2021 5:15

255 новых случаев коронавируса зафиксировали медики Ставрополья за сутки

Всего с начала пандемии заболели 125,4 тысячи чл=еловек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели еще 255 человек. Также за день выздоровели 988 пациентов, 20 человек скончались.

Эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась, медики констатируют сильное снижение заболеваемости. Однако это не станет поводом для отмены ограничений.

- На сегодняшний день 1 миллион 196 тысяч человек вакцинировались от коронавируса, из которых 988 тысяч человек привились обоими компонентами. Берегите себя и своих близких! - написал губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в регионе отменили массовые народные гуляния, которые стали ежегодной традицией.