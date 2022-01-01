На Ставрополье автоинспекторы просят водителей не садиться за руль в нетрезвом виде

Госавтоинспекция Ставропольского края еще раз напоминает об ответственности за езду в состоянии опьянения.

Пьяный водитель привлекается к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения», а в случае отказа от алкотестера — по статье «Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения».

В таком случае его ждет лишения водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Тем временем в Ставрополе «Полицейский Дед Мороз» поздравил с праздниками многодетную семью.

Во время теплой беседы ребята рассказывали сказочному персонажу о своих мечтах и успехах в учебе. Полицейские в свою очередь провели с родителями и несовершеннолетними профилактическую беседу о мерах безопасности дома и на улице.