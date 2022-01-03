В Ставрополе в 2021 году появилось шесть новых скверов. Зоны отдыха благоустраивали в рамках программы местных инициатив.

Так, обновленные зоны отдыха появились у здания ДДТ по улице Гоголя, в районе дома 66/1 по улице Доваторцев, на пересечении улиц Ломоносова и Лермонтова, улиц Чехова и Мимоз, а также на пересечении улицы Азовская и переулка Можайского.

Как отметили в городской администрации, особое внимание было уделено благоустройству урочища «Корыта».

- При реконструкции излюбленного горожанами пространства максимальное внимание уделили сохранению его уникальности, - пояснили в пресс-службе администрации Ставрополя.

В мэрии сообщили, что благоустройство краевого центра продолжится в 2022 году.